Экс-хавбек «Манчестер Сити» Фернандо покидает «Севилью»

Полузащитник «Севильи» Фернандо Франсиско Регес покидает команду на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны успешно согласовали досрочное расторжение контракта. 36-летний футболист перейдёт в один из бразильских клубов.

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Фернандо выступал за «Севилью» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне хавбек провёл за андалусийцев 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Севильи» к молодому хавбеку «Интера» Люсьену Агуме.