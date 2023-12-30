Эрик тен Хаг высказался о поражении «МЮ» от «Ноттингема» в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:2).

«Результат заслуженный. Это разочаровывает. Проигрывая 1:0, мы смогли отыграться и были хороши, но в контратаке пропустили гол.

Проигрыш был необязательным. Мы проиграли в первом тайме. Мы не были достаточно энергичны и были недостаточно вовлечены в игру.

Я думаю, что против «Астон Виллы» мы хорошо играли в первом тайме, пропустили только со стандартов. Мы должны больше выкладываться в первом тайме.

Во втором тайме мы были лучше. В первом тайме мы должны были создавать моменты, но мы этого не сделали. Мы знаем, что такие результаты ниже наших стандартов», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, после результата данного матча «Ноттингем Форест» поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков в 20 матчах. «Манчестер Юнайтед» остался на седьмом месте, в активе «красных дьяволов» 31 очко за те же 20 игр чемпионата.