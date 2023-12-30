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«Реал» не сможет купить Мигеля Гутьерреса до завершения сезона

«Реал» не сможет купить Мигеля Гутьерреса до завершения сезона
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Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес останется в своём клубе как минимум до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Алекс Луна в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, «Жирона» не собирается расставаться с одним из ключевых игроков команды в январе. Руководство клуба будет рассматривать продажу 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Реал», один из главных претендентов на Гутьерреса, хотел бы завершить сделку по покупке игрока уже в январе. После чего защитник остался бы в «Жироне» на правах аренды до конца мая.

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В текущем сезоне Гутьеррес провёл за «Жирону» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к вингеру «Жироны» Савио со стороны «Манчестер Сити».

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