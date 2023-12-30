Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду улучшил свой результат по голам в 2023 году.

В общей сложности португалец в 2023 году забил 54 мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков в мировом футболе. За ним располагаются Гарри Кейн («Бавария», Германия), который забил 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), забивший также 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), у которого в активе 50 мячей.

Роналду в январе 2023 года перебрался в саудовский «Аль-Наср» в качестве свободного агента из английского «Манчестер Юнайтед». В нынешнем клубе в общей сложности футболист сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач.