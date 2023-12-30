«Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в форварде «Брайтона»

На нападающего «Брайтона» Жуана Педро претендуют сразу два английских топ-клуба. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Ливерпуль» и «Арсенал» проявляют предметный интерес к 22-летнему футболисту. Оба гранда могут предпринять попытки по подписанию бразильского форварда уже в зимнее трансферное окно.

Педро перешёл в «Брайтон» из «Уотфорда» в минувшее трансферное окно за € 34,2 млн. В текущем сезоне форвард провёл за «чаек» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Милан».