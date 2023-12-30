Анчелотти рассказал, почему решил продлить контракт с «Реалом»

Итальянский специалист Карло Анчелотти рассказал, почему решил продлить контракт с мадридским «Реалом».

«Реал» для меня — это прежде всего семья. Атмосфера, которую создаёт этот клуб, очень семейная, начиная с президента. Каждый из нас проявляет лучшее, потому что мы работаем в семейной атмосфере.

Я продлил контракт, потому что команда добилась успеха в последние годы, как и в этом 2023 году. Клуб видит, что между нами хорошие отношения, и это очень важно, потому что без хороших отношений между тренером и игроками клуб не сможет добиться успеха. Разумеется, я благодарен клубу за продление контракта, а также игрокам, которые демонстрируют необычный настрой», — приводит слова Анчелотти пресс-служба клуба.

Материалы по теме «Реал» объявил о продлении контракта с Карло Анчелотти

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.