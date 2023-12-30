«Ювентус» — «Рома»: Рабьо вывел хозяев вперёд

Сегодня, 30 декабря, в матче 18-го тура итальянской Серии А встречаются туринский «Ювентус» и «Рома». Команды играют на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Адриен Рабьо с передачи Душана Влаховича открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд — 1:0.

В прошлом сезоне чемпионата Италии в матче первого круга «Ювентус» на своём поле сыграл вничью с «Ромой» со счётом 1:1. Во втором круге «Рома» обыграла «Ювентус» со счётом 1:0.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков за 17 матчей. «Рома» находится на седьмой строчке, в активе «римлян» 28 очков после 17 матчей чемпионата. Лидирует «Интер» (45 очков за 18 игр).