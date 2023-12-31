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Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сделает ли он «Шанхай Шэньхуа» чемпионом Китая

Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сделает ли он «Шанхай Шэньхуа» чемпионом Китая
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Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», ответил на вопрос китайских СМИ, сможет ли он привести «Шанхай Шэньхуа» к чемпионству в Китае.

«Могут ли болельщики ожидать, что вы приведёте «Шанхай Шэньхуа» к чемпионскому титулу? Мы будем стараться, я всегда нацелен на титул. Я знаю, что конкуренция здесь очень высокая, но я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Слуцкого китайское издание Sohu.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.

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