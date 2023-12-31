Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сделает ли он «Шанхай Шэньхуа» чемпионом Китая

Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», ответил на вопрос китайских СМИ, сможет ли он привести «Шанхай Шэньхуа» к чемпионству в Китае.

«Могут ли болельщики ожидать, что вы приведёте «Шанхай Шэньхуа» к чемпионскому титулу? Мы будем стараться, я всегда нацелен на титул. Я знаю, что конкуренция здесь очень высокая, но я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Слуцкого китайское издание Sohu.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января. Ранее он уже работал в двух иностранных командах — английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».

Последним клубом в карьере Слуцкого был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019‑го по ноябрь 2022 года.