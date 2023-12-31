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Тен Хаг — о «МЮ»: ни один клуб не справится с таким количеством проблем и травм, как у нас

Тен Хаг — о «МЮ»: ни один клуб не справится с таким количеством проблем и травм, как у нас
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, с чем связаны неудачи «красных дьяволов» в английской Премьер-лиге. Напомним, сегодня «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 1:2.

«Мы должны играть стабильно и играть лучше. Игра длится 90 минут, и мы должны выкладываться с первой минуты. Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду.

Мы знаем причины, по которым это не работает. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, которые у нас есть. Мы всё равно должны были играть лучше, у нашего состава есть глубина. Но когда у тебя так много травм, глубины не хватает», — приводит слова тен Хага BBC.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Домингес – 64'     1:1 Рашфорд – 78'     2:1 Гиббс-Уайт – 82'    

Напомним, после результата данного матча «Ноттингем Форест» поднялся на 15-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков в 20 матчах. «Манчестер Юнайтед» остался на седьмом месте, в активе «красных дьяволов» 31 очко за те же 20 игр чемпионата.

Таблица АПЛ
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