«Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А до двух очков

Завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Рома». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ювентус» обыграл «Рому» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второго тайма, на 48-й минуте, Адриен Рабьо с передачи Душана Влаховича открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Гол Рабьо так и остался последним в данной встрече, «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 18 матчей. Туринцы сократили отставание от лидирующего «Интера», у которого 45 очков за 18 игр. «Рома» же осталась на седьмой строчке, в активе римлян 28 очков после 18 матчей чемпионата.