«Вест Хэм» готов вступить в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Серу Гирасси

Нападающий «Штутгарта» и сборной Гвинеи Серу Гирасси в предстоящее зимнее трансферное окно может перейти в «Вест Хэм». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «молотобойцы» заинтересованы в подписании 27-летнего форварда и готовы составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных по соглашению игрока со «швабами» составляет € 17,5 млн. Отмечается, что борьбу за гвинейца выиграет тот клуб, который сможет предложить ему более выгодные финансовые условия по контракту.

Гирaсси выступаeт за «Штутгарт» с 2022 года. В текущeм сезоне форвард провёл за комaнду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя рeзультативными передачами. Контрaкт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориeнтировочная стоимость футболиста, пo данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее стало известно, что Гирасси рассматривает переход исключительно в клуб из английской Премьер-лиги.