Леонид Слуцкий объяснил, почему не возьмёт Артёма Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа»

Российский тренер Леонид Слуцкий, недавно ставший главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа», рассказал, по каким причинам он не возьмёт в китайский клуб нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу.

«Присоединится ли Дзюба к «Шанхай Шэньхуа» вместе с вами? Дзюба – мой очень хороший друг, но, знаете, у него всё ещё контракт с «Локомотивом». Кроме того, он не молод», — приводит слова Слуцкого китайское издание Sohu.

Напомним, Леонид Слуцкий вместе с Артёмом Дзюбой вели собственное юмористическое шоу на YouTube, а также тесно сотрудничали и общались как в медийном поле, так и вне его.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба сыграл в 16 матчах в составе московского «Локомотива», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. «Локомотив» в данный момент располагается на четвёртом месте в таблице РПЛ, в активе железнодорожников 31 очко после 18 матчей.

Напомним, 27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Леонида Слуцкого на должность главного тренера команды. Слуцкий возглавит тренерский штаб китайского клуба с 1 января.