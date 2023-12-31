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Правительство Англии оказалось под давлением из-за законов для борьбы с доступом на игры

Правительство Англии оказалось под давлением из-за законов для борьбы с доступом на игры
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Английское правительство оказалось под давлением из-за того, что были приняты новые законы для борьбы с несанкционированным доступом на футбольные матчи после расследования финала Евро-2020 на «Уэмбли» между сборными Италии и Англии (1:1 и 3:2 по серии пенальти), сообщает Daily Mail.

Сейчас наблюдается отсутствие уголовного наказания для тех, кто пытается проникнуть на стадионы с поддельными билетами или с применением силы. Именно поэтому депутаты настаивают на том, чтобы эта проблема была решена с помощью законопроекта о несанкционированном входе на футбольные матчи, который позволит налагать запрет на вынесение приговора.

В своём отчёте комитет назвал обращение с английскими болельщиками «позорным» и заявил, что необходимо более тесное сотрудничество с полицейскими. Они также призывают к увеличению защиты и к пресечению растущего использования наркотиков класса А на стадионах.

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