Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Ювентусом»

Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Ювентусом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1).

«Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо ожидал, против защитной стены в Турине. Было обидно уйти на перерыв при счете 0:0, поскольку в первом тайме мы действовали более качественно, попали в штангу и создали три или четыре действительно опасных ситуации. Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой, но дело в очках, а результата мы не добились», — приводит слова Моуринью Football Italia.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка. «Рома» (28), в свою очередь, находится на седьмом месте.

Материалы по теме
«Ювентус» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» в Серии А до двух очков

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения

Италия - Серия А . 18-й тур
30 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Рабьо – 47'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android