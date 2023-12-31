Моуринью прокомментировал поражение «Ромы» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:1).

«Мы создали действительно больше моментов, чем кто-либо ожидал, против защитной стены в Турине. Было обидно уйти на перерыв при счете 0:0, поскольку в первом тайме мы действовали более качественно, попали в штангу и создали три или четыре действительно опасных ситуации. Позиции Дибалы и Бове доставляли им много проблем. Мы не смогли забить, а затем пропустили после неудачного рикошета. Я очень доволен тем, как мы стратегически подошли к игре, очень доволен характером, проявленным моей командой, но дело в очках, а результата мы не добились», — приводит слова Моуринью Football Italia.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка. «Рома» (28), в свою очередь, находится на седьмом месте.

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