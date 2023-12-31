«Спортинг» вернулся на первое место в чемпионате Португалии, обыграв «Портимоненсе»

Завершился матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Портимоненсе» принимал «Спортинг». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Портимау» в Портимане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Виктор Дьёкереш и Паулинью. Единственный гол за «Портимоненсе» забил Филипе Релвас.

Таким образом, «Спортинг» набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Ближайшего преследователя в лице «Бенфики» команда опережает на одно очко.

«Портимоненсе», в свою очередь, занимает 15-е место, записав в свой актив 15 очков.

В следующем туре чемпионата Португалии «Спортинг» встретится с «Эшторилом», а «Портимоненсе» проведёт матч с «Риу Аве».