«Спортинг» вернулся на первое место в чемпионате Португалии, обыграв «Портимоненсе»
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Португалии, в котором «Портимоненсе» принимал «Спортинг». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Портимау» в Портимане и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Виктор Дьёкереш и Паулинью. Единственный гол за «Портимоненсе» забил Филипе Релвас.
Таким образом, «Спортинг» набрал 37 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Ближайшего преследователя в лице «Бенфики» команда опережает на одно очко.
«Портимоненсе», в свою очередь, занимает 15-е место, записав в свой актив 15 очков.
В следующем туре чемпионата Португалии «Спортинг» встретится с «Эшторилом», а «Портимоненсе» проведёт матч с «Риу Аве».
Португалия - Примейра . 15-й тур
30 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Портимоненсе
Портиман
Окончен
1 : 2
Спортинг
Лиссабон
0:1 Дьёкереш – 59' 1:1 Релвас – 69' 1:2 Паулинью – 80'
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