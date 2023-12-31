«Я скажу, когда закончу». Роналду – о статусе лучшего бомбардира мира в 2023 году

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей результативности в 2023 году. Напомним, в общей сложности Роналду в 2023 году записал в свой актив 54 мяча, что является лучшим показателем среди всех игроков в мировом футболе.

«54 – Я скажу, когда закончу! Спасибо, команда!» — написал Роналду в своей социальной сети.

Следом за Роналду по голам в 2023 году располагаются Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), забивший также 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), у которому удалось забить 50 голов.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

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