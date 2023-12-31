Восстановление защитника «Реала» Алабы затянется из-за дополнительных повреждений в колене

У защитника «Реала» (Мадрид) Давида Алабы помимо разрыва крестообразной связки, повреждены мениск и хрящ, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своей соцсети Х (ранее твиттер).

По информации источника, для того чтобы попытаться восстановить хрящ, были сделаны микропроколы, способствующие притоку крови к тканям. По этой причине восстановление Алабы немного затянется, но так будет лучше для карьеры игрока.

Алаба порвал крестообразую связку в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). Защитник покинул поле на 35 минуте встречи.

В нынешнем сезоне 31-летний австриец сыграл 17 матчей и отдал 2 голевых передачи.

Алаба перешел в «Реал» из «Баварии» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.