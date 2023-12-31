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Бывший форвард сборной Украины Милевский рассказал об отношениях с Тиной Канделаки

Бывший форвард сборной Украины Милевский рассказал об отношениях с Тиной Канделаки
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Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский рассказал об отношениях с российской телеведущей Тиной Канделаки и ответил, как сейчас к ней относится.

«Как я отношусь к Канделаки? Никак не отношусь. Я с ней не общаюсь, она не моя подруга. Моя с ней история была 15 лет назад», — цитирует бывшего нападающего Спорт-экспресс в Украине.

Ранее сообщалось, что Милевский прошёл комплексную реабилитацию от алкоголизма в одной из клиник Киева, закодировался, а также скинул 20 кг.

За свою профессиональную карьеру Милевский выступал за киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынскую «Конкордию», украинский «Минай», венгрскую «Кишварду», турецкий «Газиантепспор».

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