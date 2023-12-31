«Бавария» определилась с кандидатурой следующего главного тренера

В «Баварии» решили, кто станет новым главным тренером команды после ухода Томаса Тухеля, сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство клуба хочет видеть Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Для перехода 42-летнего специалиста, мюнхенскому клубу необходимо договориться с его нынешней командой о выкупе контракта.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда заняла 6-е место в Бундеслиге с 50 очками, а также вылетела в первом раунде Кубка Германии от «Эльверсберга» (3:4).

В нынешнем сезоне «Байер» идёт на первом месте в чемпионате Германии с 42 очками. Второе место занимает «Бавария».

Команда Алонсо ещё ни разу не проиграл в сезоне-2023/2024. На счету «Байера» 25 матчей без поражений: 22 победы и три ничьих во всех турнирах. До этого ни одна немецкая профессиональная команда не начинала сезон с такой беспроигрышной серии.