Основной голкипер «Ювентуса» Щенсны заявил, что поменял бы в клубе вратаря

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны высказался о победе над «Ромой» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Первая часть сезона была хорошей. У нас осталась одна игра, и мы можем набрать 46 очков, это отличный результат. Нашей целью было попасть в Лигу чемпионов, но мы на два очка уступаем «Интеру», поэтому мы должны мечтать выиграть скудетто. Мы не можем уйти от ответственности пребывания в «Ювентусе», поэтому мы должны мечтать о достижении главной цели.

Я думаю, что у нас есть куда совершенствоваться с точки зрения стиля игры. Я не ожидаю тики-таку в этом сезоне, потому что наша точка отсчета состоит в том, чтобы быть сплоченными и максимально использовать наши шансы.

В фазе атаки нужно многое сделать, чтобы максимально использовать качества наших нападающих, которые могут забивать 20-30 голов за сезон. Чтобы мечтать о скудетто, мы должны усовершенствовать многое, мы еще не совсем готовы.

Возможные подписания в январе? Честно говоря, я бы поменял голкипера и играл бы в 3 защитника из Бардзальи», – приводит слова Щенсны DAZN.

После 18 туров «Ювентус» занимает 2-е место в Серии А с 43 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (45 очков).