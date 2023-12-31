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Агент ФИФА назвал сумму, за которую «Жирона» будет готова продать Довбика

Агент ФИФА назвал сумму, за которую «Жирона» будет готова продать Довбика
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Агент ФИФА Игорь Кривенко высказался о потенциальном трансфере украинского нападающего «Жироны» Артёма Довбика в лондонский «Челси».

В переходе 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер «синих» Маурисио Почеттино.

«Жирона» никогда не продаст Довбика за 15 миллионов. Если продаст, то только за 30 миллионов и больше. Артём — очень разносторонний футболист, он феноменально играет головой, физически силён, много забивает, пасует, чувствует партнёров и обладает большим интеллектом. Если не сбавит обороты, его ждёт какой-то из грандов мирового футбола», — приводит слова Кривенко «Спорт-экспресс в Украине».

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

Добвик перешёл в «Жирону» из «Днепра-1» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 7,75 млн. Контракт игрока рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 28 млн.

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