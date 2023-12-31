Игроки сборной Украины обратились к своему народу в канун Нового года

Игроки сборной Украины поздравили всех жителей страны с наступающим Новым годом, сообщает «Спорт-экспресс в Украине».

Футболисты пожелали фанатам вдохновения и побед в 2024 году. Видеообращение было опубликовано на YouTube.

В поздравлении приняли участие защитник «Арсенала» Александр Зинченко, вингер «Челси» Михаил Мудрик, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, нападающий «Жироны» Артём Довбик, полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков, вратарь «Динамо» Руслан Нещерет и полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк.

Чемпионат Европы – 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Украины не смогла выйти на турнир напрямую, заняв в группе третье место с 14 очками в группе С.

В стыковых матчах Украина попала в путь В, где сначала сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в случае победы проведёт матч с победителем пары Израиль – Исландия.