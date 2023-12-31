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Игрок «Манчестер Сити» Родри: гол в финале Лиги чемпионов изменил мою жизнь

Игрок «Манчестер Сити» Родри: гол в финале Лиги чемпионов изменил мою жизнь
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес порассуждал о значимости для его карьеры победного гола, забитого им в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Без сомнений этот гол изменил мою жизнь. Он катапультировал меня в уникальное место, где находятся избранные. Внезапно ты становишься частью истории. Благодаря таким моментам ты попадаешь в историю клуба, тем более что «Манчестер Сити» выиграл первую Лигу чемпионов. Ты мечтаешь о подобном. Я очень хорошо помню гол Зидана в Глазго (финал Лиги чемпионов — 2001/2002, в котором мадридский «Реал» обыграл леверкузенский «Байер» со счётом 2:1. — Прим. «Чемпионата»). Также помню гол Иньесты в Йоханнесбурге (финал чемпионата мира 2010 года, в котором сборная Испании обыграла Нидерланды со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Некоторые голы определяют карьеру футболистов. Это коснулось и меня, поэтому я чувствую себя счастливым», — приводит слова Родри AS.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграл в финале минувшего розыгрыша Лиги чемпионов с миланским «Интером». На 68-й минуте матча Родри забил единственный и победный мяч своей команды.

Лига чемпионов . Финал
10 июня 2023, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Эрнандес – 68'    
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