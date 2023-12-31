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Валерий Газзаев рассказал, чего желает россиянам в новом году

Валерий Газзаев рассказал, чего желает россиянам в новом году
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Бывший тренер московского ПФК ЦСКА Валерий Газзаев поздравил граждан России с наступающим Новым годом.

«Поздравляю всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Мира и добра», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Газзаев возглавлял ЦСКА в период с 2001 по 2003 год, а также с 2004 по 2008 год. Под руководством российского специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, четыре раза одерживал победу в Кубке России, два раза выигрывал Суперкубок России, побеждал в Кубке УЕФА.

Последним местом работы Газзаева в качестве главного тренера стала владикавказская «Алания», которую специалист тренировал в период с 2012 по 2013 год.

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