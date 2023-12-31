Карло Анчелотти назвал самые памятные моменты в период его работы в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил самые яркие моменты, которые произошли за период его работы со «сливочными».

«Таких моментов много. Начнём с забега Бэйла в финале Кубка Испании 2014 года («Реал» играл с «Барселоной» и победил со счётом 2:1. — Прим. «Чемпионата»), который проходил в Валенсии, затем назову гол Рамоса в финале Лиги чемпионов 2014 года («Реал» играл с «Атлетико» и одержал итоговую победу со счётом 4:1. — Прим. «Чемпионата»). Я не забываю ни одного момента. Прошлогодняя победа в Ла Лиге, Суперкубке и Кубке Испании. Все титулы важны, их нужно помнить», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на этой неделе итальянский специалист пролонгировал своё трудовое соглашение с мадридским клубом до 2026 года.

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