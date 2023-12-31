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«Забудь обо мне, главное — команда». Родри — об эволюции игры Холанда в «Сити»

«Забудь обо мне, главное — команда». Родри — об эволюции игры Холанда в «Сити»
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о том, как проходила адаптация нападающего «горожан» Эрлинга Холанда к стилю игры команды.

«С тех пор как он пришёл в клуб, его чутьё и желание забивать не изменились. Однако сейчас он действует по-другому с точки зрения заполнения пространства на поле и понимания игры.

Поначалу он волновался, ведь понимал, что «Сити» — это команда, очень хорошо владеющая мячом. Эрлинг понимал, что не будет постоянно участвовать в игре и что ему нужно дожидаться момента для того, чтобы забить. К подобному нужно было адаптироваться.

Сейчас я вижу его прогресс в этом отношении. Иногда он хватает меня и говорит: «Родри, командный контроль, командный контроль. Забудь обо мне». В этом проявляется понимание им игры команды», — приводит слова Родри AS.

Напомним, норвежский нападающий перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 71 голом и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет € 180 млн.

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