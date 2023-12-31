Игрок АПЛ попал под следствие из-за оскорблений на расовой почве консьержа элитного дома

Неназванный игрок, выступающий в одном из клубов английской Премьер-лиги, находится под следствием из-за того, что он был обвинён в расистском поведении в отношении консьержа, работающего в элитном многоквартирном доме. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, футболист, позволивший себе расистские высказывания в адрес 50-летнего консьержа с сенегальским корнями, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший заявил, что игрок в агрессивной форме требовал у работника дома ключи от своей квартиры. После того как консьерж сделал футболисту замечание относительно его непристойного поведения, спортсмен стал оскорблять 50-летнего мужчину на почве расизма. Консьерж подчеркнул, что изначально он не понял, кто именно его оскорбил, поскольку не интересуется футболом.

На текущий момент полиция продолжает расследование этого дела.