Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок АПЛ попал под следствие из-за оскорблений на расовой почве консьержа элитного дома

Игрок АПЛ попал под следствие из-за оскорблений на расовой почве консьержа элитного дома
Аудио-версия:
Комментарии

Неназванный игрок, выступающий в одном из клубов английской Премьер-лиги, находится под следствием из-за того, что он был обвинён в расистском поведении в отношении консьержа, работающего в элитном многоквартирном доме. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, футболист, позволивший себе расистские высказывания в адрес 50-летнего консьержа с сенегальским корнями, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший заявил, что игрок в агрессивной форме требовал у работника дома ключи от своей квартиры. После того как консьерж сделал футболисту замечание относительно его непристойного поведения, спортсмен стал оскорблять 50-летнего мужчину на почве расизма. Консьерж подчеркнул, что изначально он не понял, кто именно его оскорбил, поскольку не интересуется футболом.

На текущий момент полиция продолжает расследование этого дела.

Материалы по теме
Будущий игрок «Реала» Эндрик назвал лучший способ борьбы с расизмом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android