Иван Таранов: лучший игрок года в России? Хорошо провели год Чалов и Смолов

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов выделил лучших футболистов России по итогам 2023 года.

«Футболист года в России? Интересно. Не за всеми командами пристально следил — за тем же «Зенитом» не особо. Сложно так сказать. В этом сезоне мне нравится связка Обляков-Чалов. Если выделять лучшего, то Чалов как раз провёл неплохой год, Смолов хорошо себя показывает. Да и всё «Динамо». А Чалов — вообще лучший атакующий игрок из всех россиян», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2023 году нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас», забив 17 мячей и отдав семь результативных передач. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.