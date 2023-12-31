Осинькин: я не ханжа, но с хорошими тормозами — несколько фужеров шампанского достаточно

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о том, как он обычно отмечает Новый год.

«Новый год — семейный праздник, поэтому я всё время дома, даже не помню, когда был где-то ещё. Соберёмся всей семьёй. Это возможность собраться и увидеться со всеми родственниками. Бурных празднований никогда не бывает. Просто семейное празднование.

На нашем столе всегда есть условная селёдка под шубой, язык со сметаной, жена с тёщей пекут пироги. Всегда на столе есть холодец, но я не особо его любитель. Может быть, красная икра и красная рыба.

Позволяю ли я себе бокальчик шампанского в Новый год? Конечно, я не ханжа. Но всегда с очень хорошими тормозами. Несколько фужеров — и достаточно. На самом деле я достаточно рано ложусь спать, поэтому нет каких-то тусовок и вечеринок», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Напомним, российский специалист возглавляет самарский клуб с лета 2020 года. После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место.

В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом». Эта встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.