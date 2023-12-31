«С наступающим, друзья!» Дарья Карпина опубликовала фото с мужем из тренажёрного зала

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, в своём телеграм-канале опубликовала совместное фото с мужем из тренажёрного зала, подписав его: «С наступающим, друзья!»

Фото: СОЦСЕТИ ДАРЬИ КАРПИНОЙ

Напомним, в данный момент Карпин находится в отпуске, из которого он выйдет 10 января вместе с «Ростовом». Игроки команды пройдут медицинский осмотр и поедут на сборы в Объединённые Арабские Эмираты сразу после новогодних праздников. После первой части чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин сыграл свадьбу с Дарьей летом 2017 года в эстонском городе Нарва. В сентябре 2018 года в семье появилась первая дочь, а в апреле 2020 года — вторая дочь.