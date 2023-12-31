Роман Шишкин: ни на кого не ставлю, но будет приятно, если «Краснодар» выиграет чемпионат

Бывший защитник «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин высказался относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«Наверное, «Зенит» колошматило в начале чемпионата, никто этого не ожидал. Я лично почувствовал, что в этом сезоне может произойти что-то такое, что «Зенит» не станет чемпионом. «Краснодар» это показывал по игре, но опыт команды и Семака сказывается: у него ушёл лидер, но команда на подъёме.

Но я ни на кого не ставлю. Я оцениваю как профессионал, как футболист. Как болельщик я переживаю за свой родной город и команду «Факел», чтобы она не вылетела. Меня очень радует, что они закрепились. И как воспитанник «Спартака» хочу, чтобы красно-белые были на высоте. Учитывая, что я ещё играл за «Краснодар», мне будет приятно, если команда станет в этом сезоне чемпионом», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, после первой части нынешнего сезона чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. Санкт-петербургский «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке. Московский «Спартак», воспитанником которого является Шишкин, набрал 30 баллов и занял пятое место. Воронежский «Факел» после 18 туров РПЛ заработал 21 очко и расположился на 11-й строчке.

Перед началом нынешнего сезона чемпионата России из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» ушёл вингер Малком. Также клуб покинул полузащитник Далер Кузяев, присоединившийся к «Гавру».