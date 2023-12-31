Канчельскис: открытием года стал «Краснодар», но «Зенит» останется чемпионом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, какая команда чемпионата России стала для него открытием в 2023 году.

«Открытием года для меня стал «Краснодар». Долгое время там работали одни и те же тренеры. Посмотрим, как будет действовать это открытие дальше. Конечно, они попытаются навязать борьбу «Зениту», но, думаю, «Зенит» останется чемпионом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидером чемпионата России московское «Динамо», набравшее 32 балла.