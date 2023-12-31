Мать Мбаппе сможет остаться агентом игрока после приостановки ФИФА своих правил

Файза Ламари, являющаяся матерью и агентом нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сможет продолжить представлять интересы сына после того, как вчера, 30 декабря, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение приостановить принятые ей в январе 2023 года правила, регулирующие деятельность агентов. Об этом информирует Relevo.

Сообщается, что в связи с приостановкой этих правил мать Мбаппе больше не нужна специальная лицензия ФИФА для того, чтобы управлять футбольными делами своего сына. Ранее женщина не смогла получить эту лицензию.

Напомним, согласно правилам ФИФА лица должны осуществлять агентскую деятельность только после того, как они сдадут специальный экзамен на английском языке и получат соответствующую лицензию. Помимо этого, новые правила предполагают определённые ограничения, накладываемые на агентские комиссии. Также футболисты получают право расторгнуть контракт с агентом без какой-либо компенсации для него.