На следующей неделе игроку «Барселоны» Алонсо будет проведена операция на пояснице

На следующей неделе защитнику «Барселоны» Маркосу Алонсо предстоит пройти через операцию на пояснице, которую он повредил в начале декабря. Об этом сообщает официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Подчёркивается, что после того, как оперативное вмешательство будет завершено, пресс-служба «Барселоны» проинформирует о состоянии 33-летнего футболиста.

Ранее в СМИ появилась сведения, что операция, требующаяся для Алонсо, похожа на ту, что ранее была проведена вратарю сине-гранатовых Марку-Андре тер Штегену. Отмечалось, что реабилитация испанского защитника после травмы может продлиться до марта 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Алонсо в общей сложности провёл на поле 299 минут во всех турнирах.

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