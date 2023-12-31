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«Венеция» готова расстаться с 33-летним Черышевым

«Венеция» готова расстаться с 33-летним Черышевым
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Итальянская «Венеция», возглавляемая бывшим тренером московского «Спартака» Паоло Ваноли, не возражает против того, чтобы российский вингер Денис Черышев покинул команду в период действия зимнего трансферного окна. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован клуб «Лекко», выступающий в итальянской Серии В. Этот клуб рассматривает вариант с тем, чтобы арендовать игрока. Подчёркивается, что Черышев также получил несколько предложений из других стран.

Напомним, в нынешнем сезоне Черышев принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

В нынешнем сезоне «Венеция» выступает в Серии В.

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