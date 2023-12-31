«Фулхэм» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Сегодня, 31 декабря, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джошуа Смит. Игра начнётся в 17:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Фулхэм»: Лено, Кастань, Адарабиойо, Бейсси, Робинсон, Пальинья, Кейрни, Виллиан, Кордова-Рид, Айуоби, Хименес.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Кивёр, Эдегор, Райс, Хаверц, Сака, Нкетиа, Мартинелли.

После 19 туров АПЛ «Фулхэм» набрал 21 очко и занимает 14-е место. В свою очередь «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги. Та игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

В минувшем сезоне «Фулхэм» и «Арсенал» встречались дважды. В первом круге «канониры» обыграли «Фулхэм» со счётом 2:1, а во втором круге «Арсенал» разгромил «дачников» со счётом 3:0.