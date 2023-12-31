«Спартак» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Московский «Спартак» поздравил болельщиков красно-белых с наступающим Новым годом.

Фото: Официальный телеграм-канал ФК «Спартак»

«Красно-белые, «Спартак» поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Огромное спасибо за вашу потрясающую поддержку на протяжении всего 2023-го, за те эмоции, которые вы оставили на трибунах и у экранов!

Пусть следующий, 2024 год, будет красно-белым!», — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Напомним, по итогам первой части нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и сейчас занимает пятое место в чемпионате. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар», заработавший 38 очков.

В первом матче после окончания зимней паузы красно-белые встретятся с «Зенитом». Игра состоится 2 марта в 16:00 мск.