Александр Головин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин поздравил всех футбольных болельщиков с наступающим Новым годом.

«Всех с наступающим!», — написал Головин в своём телеграм-канале.

Напомним, в текущем сезоне французского чемпионата Александр Головин провёл 15 матчей в составе «Монако», в которых забил пять голов и отдал две результативных передачи. Кроме того, российский полузащитник был включён в различные символические сборные по итогам первой части сезона в Лиге 1. Также Александр сыграл в двух товарищеских матчах за сборную России, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

В данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 33 очка после 17 матчей чемпионата. Лидирует «ПСЖ» — у парижского клуба 40 очков за аналогичное количество игр.