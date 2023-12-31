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«Фулхэм» — «Арсенал»: Сака вывел «канониров» вперёд

«Фулхэм» — «Арсенал»: Сака вывел «канониров» вперёд
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Сегодня, 31 декабря, проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джошуа Смит. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
31 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
1-й тайм
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'    

В самом начале первого тайма, на 5-й минуте, Букайо Сака открыл счёт в матче, выведя «Арсенал» вперёд — 1:0.

После 19 туров АПЛ «Фулхэм» набрал 21 очко и занимает 14-е место. В свою очередь «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в рамках 3-го тура английской Премьер-лиги. Та игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

В минувшем сезоне «Фулхэм» и «Арсенал» встречались дважды. В первом круге «канониры» обыграли «Фулхэм» со счётом 2:1, а во втором круге «Арсенал» разгромил «дачников» со счётом 3:0.

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