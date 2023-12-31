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Криштиану Роналду поблагодарил «Аль-Наср»

Криштиану Роналду поблагодарил «Аль-Наср»
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил саудовский «Аль-Наср».

«Благодарен за каждый момент», — написал Роналду в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Напомним, португальский форвард перешёл в саудовский «Аль-Наср» в качестве свободного агента из английского «Манчестер Юнайтед» в январе 2023 года. В нынешнем клубе футболист в общей сложности сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач.

За всю свою футбольную карьеру Роналду пять раз выиграл награду «Золотой мяч», становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, три раза выиграл АПЛ, по два раза — Примеру и Серию А, три раза завоевал Суперкубок УЕФА, два раза — Кубок Испании, по одному разу — Кубок Англии и Италии, и по два раза брал Суперкубок Англии, Италии и Испании.

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