«Пока едины – мы непобедимы!» «Факел» выразил поддержку жителям Белгорода

Воронежский футбольный клуб «Факел» опубликовал заявление в своём телеграм-канале, в котором выразил поддержку жителям Белгорода. Напомним, вчера, 30 декабря, город пострадал от обстрела.

«В этот день мы не можем не выразить поддержку жителям Белгорода – на их земле случилась настоящая трагедия. Пострадали невинные люди, в том числе дети.

Мы приносим нашим соседям, всем родственникам и близким пострадавших, самые искренние соболезнования. Держитесь! Мы вместе…

Пока едины – мы непобедимы!», – написала пресс-служба воронежского клуба в телеграм-канале.

Напомним, в данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 21 очко в 18 матчах чемпионата.