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Криштиану Роналду высказался о статусе лучшего бомбардира мира в 2023 году

Криштиану Роналду высказался о статусе лучшего бомбардира мира в 2023 году
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Легендарный португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от того факта, что он стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами, а также заявил, что планирует повторить это и в 2024 году.

«Какие ощущения от того, что стал лучшим бомбардиром в мире? Я счастлив. Это был хороший год как для меня лично, так и для команды. Я забил столько голов, очень помог и «Аль-Насру», и сборной Португалии.

Я горжусь, чувствую себя отлично, счастлив. В следующем году постараюсь сделать это снова», — приводит слова Роналду SSC Sports.

Напомним, следом за Роналду по голам в 2023 году располагаются Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), забивший также 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), которому удалось забить 50 голов.

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