Гари Невилл предположил, на что «Манчестер Юнайтед» может рассчитывать в текущем сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о перспективах английского клуба в текущем сезоне.

«Они выбыли из Еврокубков и выбыли из Кубка английской футбольной лиги. Им нужно набрать форму и попытаться как-то продвинуться к зоне Лиге чемпионов и посмотреть, куда это их приведёт.

Но на данный момент они выглядят далеко от этого, и есть шесть или семь команд, которые находятся в гораздо лучшей форме, чем они. Кажется, что до этого ещё миллион миль», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, вчера «манкунианцы» проиграли «Ноттингему» в матче 20-го тура АПЛ со счётом 2:1. После 20 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает седьмое место. После аналогичного количества туров в АПЛ «Ноттингем Форест» заработал 20 очков и расположился на 15-й строчке.