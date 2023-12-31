«Монако» ускорил переговоры по защитнику «Вест Хэма» Кереру, предложенного «Милану»

Немецкий защитник лондонского «Вест Хэма» Тило Керер был предложен итальянскому «Милану». Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, из-за появления конкуренции со стороны итальянцев французский «Монако» принял решение ускорить переговоры с английским клубом.

С начала сезона 27-летний Керер лишь четыре раза выходил на замену в матчах АПЛ, сыграв в турнире в общей сложности 19 минут. Также футболист сборной Германии (27 встреч за национальную команду) принял участие в пяти играх Лиги Европы и трёх — Кубка английской лиги. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось об интересе к Кереру со стороны «Ренна», «Ниццы», франкфуртского «Айнтрахта» и «Аталанты», но футболист не стал отвечать на вопросы клуба из Бергамо.