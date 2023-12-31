«Арсенал» проиграл в третьем из пяти последних матчей в АПЛ

Сегодня, 31 декабря, прошёл матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. «Фулхэм» победил «Арсенал» со счётом 2:1.

«Канониры» проиграли уже в третьем из пяти последних матчей в английской Премьер-лиге. В матче прошлого тура «Арсенал» уступил «Вест Хэму» (0:2), а во встрече 16-го тура сильнее оказалась «Астон Вилла» (0:1). За этот промежуток «канониры» обыграли лишь «Брайтон» (2:0), а с «Ливерпулем» сыграли вничью (1:1).

После результата этого матча «Фулхэм» набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на четвёртой строчке. «Канониры» упустили возможность закончить 2023 год на первом месте в таблице АПЛ. В случае победы «Арсенал» обошёл бы лидирующий «Ливерпуль» (42 очка за 19 матчей).