Уго Льорис попрощался с «Тоттенхэмом»

Вратарь американского «Лос-Анджелеса» Уго Льорис перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Борнмут» (3:1) вышел на поле и попрощался со своей бывшей командой.

«Мне пришло время сказать «прощай» — но это «прощай» от игрока, а не от человека. Я буду игроком «шпор» до конца своей жизни», — приводит слова Льориса пресс-служба клуба.

Французский вратарь в общей сложности провёл в «Тоттенхэме» 11 лет и принял участие в 444 матчах за команду, в которых пропустил 508 мячей, сыграв 151 матч «насухо».

Льорис является воспитанником французской «Ниццы», в основе которой он начал играть летом 2004 года. Летом 2008-го он перебрался в «Лион», а уже через четыре года перешёл в английский «Тоттенхэм».

За свою карьеру Уго один раз выиграл чемпионат мира со сборной Франции, который проходил в России, а также завоевал Кубок Франции и Суперкубок страны в составе «Лиона».