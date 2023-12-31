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«Худший матч в сезоне!» Артета жёстко высказался о поражении «Арсенала» от «Фулхэма» в АПЛ

«Худший матч в сезоне!» Артета жёстко высказался о поражении «Арсенала» от «Фулхэма» в АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (1:2).

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
31 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 5'     1:1 Хименес – 29'     2:1 де Кордова-Рид – 59'    

«Очень тяжелый день. Грустный день. Три дня назад мы играли матч (с «Вест Хэм Юнайтед» (0:2). — Прим. «Чемпионата»), в котором проиграли, но по игре должны были побеждать. Сегодня же был наш худший матч в сезоне. Темп, цель, которую мы имеем в атаке, в обороне мы уступали, мы не могли доминировать, и из-за этого у нас были проблемы.

Мы плохо использовали владение мячом — недостаточно скорости или угрозы чужим воротам. Мы небрежно обращались с мячом. Это было недостаточно хорошо. Мы не заслуживали победы. Когда у тебя есть возможность выйти на первое место в лиге 31 декабря, а теперь ты в очень плохом настроении — это и есть футбол. Очень тонкая грань.

Если мы будем играть так же, как в остальных 19 матчах, мы будем первыми в АПЛ. Если мы будем играть так, как сегодня, мы будем даже не близко к вершине. Сегодня был действительно трудный день», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, после результата данного матча «Фулхэм» набрал 24 очка за 20 матчей и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 40 очков и остался на четвёртой строчке. Таким образом, «канониры» упустили возможность закончить 2023 год на первом месте в таблице АПЛ. В случае победы «Арсенал» обошёл бы лидирующий «Ливерпуль» (42 очка за 19 матчей).

Таблица АПЛ
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