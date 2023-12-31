Криштиану Роналду: весь мир смотрит матчи Саудовской лиги

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о популярности чемпионата Саудовской Аравии.

«Когда подписал контракт с «Аль-Насром», говорил, что лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 в мире? Я счастлив, потому что, когда я принял решение перейти сюда, никто не верил моим словам. Но сейчас это не имеет значения. Самое главное то, что лига продолжает расти, футболисты хотят перейти сюда, так как они видят, что этот чемпионат — серьёзного уровня. Весь мир сейчас смотрит матчи чемпионата Саудовской Аравии. Это хорошо, я рад этому. Я хочу продолжать играть здесь. Если сильные игроки приедут сюда, им окажут хороший приём», — приводит слова Роналду SSC Sports.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее легендарный португальский нападающий стал лучшим футболистом в мире по количеству забитых мячей в 2023 году. В активе 38-летнего игрока 54 гола в 59 встречах за клуб и сборную.