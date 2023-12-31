«Реал» упустил возможность подписать Ренана, игрок перейдёт в «Интернасьонал» – AS

Мадридский «Реал» упустил возможность подписать защитника «Зенита» Роберта Ренана, так как игрок перейдёт в бразильский «Интернасьонал», сообщает AS.

По информации источника, испанская команда близка к тому, чтобы потерпеть первую неудачу на зимнем трансферном рынке 2024 года. «Интернасьонал» практически закрыл сделку по аренде Ренана до декабря 2024 года — осталось лишь уточнить некоторые детали.

В нынешнем сезоне Ренан не так часто выходит в стартовом составе «Зенита», поэтому сине-бело-голубые не прочь отдать игрока в аренду в другую команду. При этом защитника хотел купить «Вест Хэм», но трансфер сорвался. Кроме того, бразильские «Коринтианс» и «Сан-Паулу», а также мадридский «Реал» были заинтересованы в его аренде.