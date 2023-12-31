Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу над «Борнмутом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о победе в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1).

«Каждая неделя — это битва, и сегодня нам пришлось сражаться. В то же время я считаю, что мы сыграли достойно. После «Брайтона» я сказал, что эти игроки выложились на все сто, и это их заслуга. У нас не было возможности ротировать состав, но мы всё равно выкладываемся и стараемся, как сегодня.

Мы пытаемся что-то построить. Мне больно повторять, но мы пытаемся создать команду, которая играет немного по-другому и обладает определённой стойкостью, а её можно обрести только в трудные времена. Некоторые из них мы сами себе навязали, отстранив игроков, но у нас было много травм. Мы не хотим оправдываться и продолжаем бороться.

Мы в трёх очках от вершины таблицы, так что если это разница между отличным сезоном и тем, где мы сейчас находимся, я приму её. Когда вы пытаетесь что-то построить, вы, несомненно, столкнетесь с некоторыми трудностями. Я вижу прогресс. Иногда он не ощутим, не связан с футболом или результатами, иногда это просто рост команды. Сегодня было больше роста», — сказал Постекоглу в эфире Sky Sports.

После этой победы в активе «Тоттенхэма» стало 39 очков. Подопечные Ангелоса Постекоглу располагаются на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Борнмут» с 25 очками идёт 12-м.